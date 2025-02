Revue presse Sénégal : Entre tensions et espoirs – Une nation à un tournant décisif

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo . Dans cette revue de presse, en ce samedi 15 Février 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

WalfQuotidien titre sur “Ces scandales des années Macky”, mettant en lumière des affaires financières et des détournements de fonds présumés. Libération évoque un “bras de fer judiciaire entre le Fisc et la BDK”, illustrant les conflits liés aux finances publiques. Le Verdict News parle du rapport de la Cour des comptes, avec des soupçons de mauvaise gestion impliquant un ancien DG de la BCEAO. Ces titres montrent une intensification du contrôle et des tensions autour de la gestion publique et des finances.

Économie et Travail

Le Quotidien annonce une grève générale imminente des centrales syndicales, un sujet aussi repris par Les Échos et Sénégal Scoop. Le Public alerte sur des travailleurs menacés de licenciement. Ces informations reflètent une montée des revendications sociales, avec des risques de blocage économique si les négociations échouent.

Société et Faits Divers

Enquête parle d’une “bombe à retardement”, probablement en lien avec des tensions sociales ou une crise en gestation. L’Observateur (OBS) met en avant un hold-up en plein jour sur le péage, un fait divers marquant qui soulève la question de la sécurité publique. Sud Quotidien annonce que 3 millions de nouveaux électeurs sont en attente d’inscription, ce qui pourrait influencer le prochain scrutin et générer des tensions électorales.

Sports et Culture

Stades et Rewmi Sports mettent en avant la lutte sénégalaise, notamment avec le combat Baalé – Franc. Le Dakarois annonce la participation des “Lions” à un tournoi amical à Casablanca, une préparation pour les prochaines échéances sportives. Le Soleil consacre un hommage à Ndiaga Mbaye, maître intemporel de la parole, une figure culturelle du Sénégal.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée