Revue presse Senegal : entre rupture politique, pression sociale et vitalité démocratique 

Gouvernance et politique

Lancement de la PAVIE II par Ousmane Sonko (Le Soleil) : un signal fort de continuité dans les initiatives économiques, soulignant la volonté du nouveau pouvoir de restructurer l’économie locale.

Accusations contre d’anciens ministres de Macky Sall (Tribune, L’Info, Source A) : cinq ex-ministres sont désormais officiellement poursuivis, marquant un tournant dans la reddition des comptes.

Débats au sein de l’Assemblée (Point Actu) : des affrontements verbaux sur des politiques comme le logement et la cherté de la vie traduisent la montée des tensions politiques.

Le pouvoir en place affiche une volonté de rupture et de réforme, mais les premiers remous politiques et institutionnels indiquent que cette transition s’annonce sous haute tension, entre attentes populaires et résistances internes.

Justice et affaires financières

Enquêtes sur les biens publics : Libération et L’Obs évoquent des dossiers explosifs avec la traque de 1,396 milliard FCFA et 63 comptes opaques détectés par la DIC.

Dossier de la Cour des comptes : EnQuête évoque les premiers éléments d’une enquête jugée sensible, alimentant le débat sur la transparence.

La lutte contre la mauvaise gestion et l’opacité financière prend de l’ampleur, mais elle devra s’appuyer sur une justice indépendante et rigoureuse pour regagner la confiance des citoyens.

Société et institutions

Nouveau pape : Léon XIV (WalfQuotidien, Le Quotidien) : évènement historique largement relayé, avec un regard africain sur le Vatican.

Dialogue national fragilisé (Tribune) : Sonko et Diomaye en déphasage sur les modalités de concertation nationale.

Partenariats internationaux (DirectNews) : signature de 4 nouveaux accords entre le CETUD et SFI/IFC, reflet d’une diplomatie économique active.

Entre symboles religieux forts, diplomatie économique et dialogue national hésitant, la société sénégalaise est en quête de cohésion et de réformes profondes pour construire un modèle inclusif et stable.

Médias et liberté de ton

Les couvertures montrent une grande diversité d’approches, avec des unes audacieuses (Yoor-Yoor, L’AS, Source A) et des enquêtes approfondies (EnQuête, Libération), soulignant une presse dynamique et critique malgré les pressions.

La presse sénégalaise, bien que sous pression, démontre sa résilience et son engagement, consolidant ainsi sa position de pilier de la démocratie et du droit à l’information dans une période de forte mutation.

Sports

Beach Soccer et CAN U20 : Rewmi Sports, Point Actu Sport et Record célèbrent la qualification du Sénégal en demi-finales, avec un double exploit dans les compétitions de jeunes et en plage.

Football européen : Point Actu Sport revient sur la qualification de Manchester United et Bilbao, témoignant de l’intérêt continu pour les grandes compétitions.

Le sport sénégalais, en particulier les disciplines jeunes et émergentes, offre une source de fierté nationale et d’unité, incarnant les promesses d’un avenir plus compétitif sur la scène internationale.

