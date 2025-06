Revue presse Sénégal : Entre rigueur budgétaire et colère sociale

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce vendredi 27 juin 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Économie et Gouvernance

* Le Soleil titre sur le plan de règlement de la dette intérieure : 500,9 milliards FCFA pour solder les comptes, signe d’un effort de stabilisation.

* Le Quotidien souligne un État en manque de recettes, avec un climat d’austérité budgétaire.

* WalfQuotidien évoque des ministres et directeurs généraux sous pression, dans un contexte de redressement financier.

* Les Échos rapportent la colère des travailleurs, qui dénoncent les retards de paiement et l’essoufflement du pouvoir d’achat.

* POP parle d’un marasme économique en toile de fond.

La situation économique est marquée par une tension extrême entre volonté d’apurer les dettes et difficultés à mobiliser de nouvelles ressources. La population subit de plein fouet la baisse de recettes et la montée des frustrations sociales.

Justice et Enquêtes

* Libération révèle des enquêtes sur les opérations douteuses de PremierBet, illustrant les dérives financières.

* L’Info revient sur des témoignages de tortures, oublis et trahisons dans les affaires judiciaires.

* WalfQuotidien et L’Observateur évoquent la pression sur des magistrats et les abus de confiance impliquant des personnalités connues.

* Direct News dénonce une évidence esquivée sur les responsabilités dans certains dossiers.

Les affaires judiciaires nourrissent un climat de suspicion généralisée et d’inquiétude. L’opinion publique réclame plus de transparence et d’efficacité, tandis que les acteurs de la justice se défendent contre les accusations de lenteur et de partialité.

Politique et Diplomatie

* Sud Quotidien titre : L’opposition sonne la charge, signe d’un front politique déterminé à accentuer la pression.

* Yoor-Yoor met en avant la rencontre entre Ousmane Sonko et des partenaires chinois, saluée comme un modèle inspirant.

* Le Point évoque la coopération avec le Vietnam pour soutenir l’autosuffisance en riz.

* Tribune alerte sur un quotidien difficile pour les populations rurales (Godogoro), alimentant la défiance envers le pouvoir.

* Les Échos rapportent la défiance grandissante du Parlement face aux mesures gouvernementales.

Le pouvoir mise sur la diplomatie économique et la communication institutionnelle, mais l’opposition capitalise sur les tensions sociales. La crédibilité politique se joue dans la capacité à transformer les annonces en mesures concrètes.

Société

* EnQuête signale que tous les signaux sont au rouge, tant sur le plan social qu’économique.

* Rewmi People donne la parole à Sidy Talla, illustrant la créativité malgré la crise.

* Tribune et L’Info reviennent sur des récits de souffrances, violences et trahisons.

* L’Observateur met en avant les difficultés quotidiennes des travailleurs et la montée du stress collectif.

La société sénégalaise traverse une période d’essoufflement moral et matériel. Les témoignages humains rappellent l’ampleur des attentes vis-à-vis de l’État et la nécessité de réformes sociales de fond.

Sport

* Stades et Record annoncent que le Jaraaf est proche du sacre, en football sénégalais.

* Tribune Sport titre sur Teungueth qui écarte l’US Ouakam de la course.

* Point Actu Sport salue la performance de Manchester City contre la Juventus.

* POP évoque les attaquants qui animent le mercato.

Le sport offre un exutoire collectif et un motif d’enthousiasme, alors même que les difficultés économiques et sociales plombent l’actualité générale.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.