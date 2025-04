Revue presse Sénégal : Entre mémoire nationale et fractures contemporaines, une semaine sous tension

Politique et Institutions

Hommage national à Badio Camara, ancien président du Conseil constitutionnel, figure respectée du droit sénégalais. Plusieurs journaux saluent la mémoire d’un « Sage » (Le Soleil, EnQuête, Quotidien, WalfQuotidien, Tribune), illustrant un moment de recueillement républicain.

Le débat politique reste vif autour du référendum et des réformes constitutionnelles (Sud Quotidien : “Le Oui… mais du FDR”, Le Témoin : “Le totalitarisme en marche”).

La place de l’opposition dans les nouvelles priorités parlementaires est aussi évoquée (Grand Panel, L’As).

L’hommage solennel rendu à Badio Camara témoigne de l’importance du respect des figures institutionnelles. Toutefois, les débats sur les réformes constitutionnelles et la place de l’opposition révèlent un climat politique sous tension, marqué par la méfiance et les questionnements sur la trajectoire démocratique.

Justice et Affaires Juridiques

Affaire Adji Sarr : Yoor-Yoor affirme qu’elle n’a ni asile ni nationalité en Suisse, remettant en cause certaines rumeurs autour de son exil.

Condamnation de l’ADM à verser 5 milliards à la Société Générale (Libération) : un dossier lourd aux conséquences financières et judiciaires notables.

Procès de l’ex-juge Thierno Niane et sa « conviction profonde » (DirectNews) : on note une forte présence de l’actualité judiciaire dans cette édition.

Les affaires judiciaires s’enchaînent, reflétant un paysage où l’État de droit est mis à l’épreuve. Entre controverses autour d’exil, décisions judiciaires à fort impact financier et procès sensibles, la justice sénégalaise se trouve au cœur de l’actualité.

Économie et Développement

Le FMI réévalue ses prévisions pour le Sénégal, et les relations avec l’APES sont mises en avant (Subateel).

Lancement du programme Jigeen Ni Tamit 2.0 en partenariat avec la Belgique (Grand Panel) : avancée sur la parité et inclusion féminine dans les politiques publiques.

L’Éveil alerte sur l’arrivée massive de migrants clandestins en Mauritanie (plus de 100 corps repêchés depuis janvier), soulignant une crise migratoire régionale.

Les perspectives économiques restent contrastées : entre réajustements du FMI et programmes inclusifs comme Jigeen Ni Tamit 2.0, des avancées coexistent avec des tensions régionales, notamment face à la crise migratoire en Mauritanie.

Société et Faits Divers

Décès de Diéné Dia, 90 ans, à coups de machette (Libération) : fait divers tragique qui illustre l’insécurité grandissante.

Série d’accusations et d’enquêtes en cours (Source A, Tribune), notamment sur la gestion de la santé ou les cas de violence et d’escroquerie.

Nécrologie : Plusieurs titres rendent hommage à des figures disparues, marquant une semaine de pertes notables.

Les faits divers tragiques, comme le meurtre de Diéné Dia, soulignent une montée de l’insécurité préoccupante. En parallèle, les affaires sociales et les hommages nécrologiques rappellent la fragilité de certains équilibres sociaux.

Culture et Médias

Saison musicale : “Quatre gros tubes de l’été” annoncés (Bés Bi), montrant que malgré les tensions, l’industrie musicale sénégalaise reste dynamique.

Littérature, journalisme et presse restent critiques vis-à-vis des dérives du pouvoir, notamment sur les libertés publiques.

La culture sénégalaise fait preuve de vitalité malgré les tensions. Les artistes, écrivains et journalistes continuent de porter un regard critique et engagé sur la société, entre divertissement et prise de position.

Sports

Les Lionceaux en route pour les demi-finales (Record, Wiwsport) : La jeunesse sportive sénégalaise continue de briller en Coupe U20.

Performance de Builders FC saluée (Actu Sport) : victoire marquante dans la Coupe du Sénégal.

Matchs européens : OL, PSG et autres clubs suivis avec attention, les clubs africains étant eux aussi sous les projecteurs.

Les performances des jeunes sportifs, notamment les Lionceaux et Builders FC, offrent un souffle d’espoir et de fierté. Le sport reste un vecteur de cohésion et de rayonnement pour le pays.

