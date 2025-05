Revue  presse Sénégal: entre gouvernance offensive, crispations socio-politiques et ferveur sportive

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 15 Mai 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Ousmane Sonko et son gouvernement continuent de dominer l’actualité. Il lance une réforme du secteur de la sécurité avec la création d’une police municipale (“Sonko fait la police” – L’AS) et s’attaque à la gouvernance du secteur de l’énergie (L’Info).

Des tensions persistent entre les camps Sonko/Bougane vs Macky Sall : des Unes évoquent une opposition directe et une rivalité politique stratégique (Tribune, Source A, Point Actu).

Le fonds de relance économique est annoncé comme une mesure phare dans Le Soleil.

La scène politique sénégalaise est dominée par une volonté de changement incarnée par le gouvernement de Sonko, mais reste minée par des tensions partisanes profondes. Les réformes annoncées marquent une ambition de rupture, mais devront composer avec une opposition vigilante et structurée.

Économie et Société

Sud Quotidien titre sur le changement énergétique à Dakar, avec le projet de modernisation des services d’électricité.

La question de la vie chère et des financements douteux (notamment 40 milliards évoqués par Source A) revient dans plusieurs journaux.

Un sujet transversal : la sécurité urbaine et sociale, avec une forte insécurité dans les transports et les quartiers sensibles (Le Soleil).

Entre projets de modernisation et urgences sociales, le Sénégal tente de concilier ambition économique et réalité quotidienne. La persistance de la vie chère et des inégalités appelle à des réponses rapides et inclusives pour éviter un fossé croissant entre gouvernants et citoyens.

Justice et Enquêtes

L’affaire Souaré revient avec des révélations de l’expert judiciaire (Les Échos).

L’actualité judiciaire est aussi rythmée par la réouverture de dossiers sensibles : Tahirou Sarr dans une nouvelle affaire (L’Obs), et l’affaire du lotissement de la Zac de Mbao (Libération).

Des magistrats dénoncent la pression politique sur la justice dans le dossier Zouroula (Tribune).

Le système judiciaire est à la croisée des chemins : face à la multiplication des dossiers sensibles et aux accusations de pressions politiques, l’exigence d’indépendance devient centrale pour restaurer la confiance du public dans l’institution.

Afrique et International

EnQuête s’intéresse à la crise politique en Gambie, décrite comme un “tourbillon” politique, suggérant un voisin en difficulté dont la stabilité pourrait avoir des répercussions régionales.

Les instabilités régionales, comme en Gambie, rappellent l’importance pour le Sénégal de rester vigilant sur le plan diplomatique et sécuritaire. La stabilité sous-régionale demeure un enjeu stratégique pour sa propre paix sociale.

Sports

Équipe nationale : Les Lions vont entamer leur préparation contre l’Angleterre et l’Irlande à Diamniadio (Stades, Sport).

Foot local et international : Maalang Sarr déçoit en club (Record), alors que le Real Madrid retarde le sacre du Barça (Point Actu Sport).

Pape Guèye s’impose à Villarreal et marque des points pour l’équipe nationale.

Le sport, en particulier le football, continue de jouer un rôle fédérateur. Entre défis internationaux et performances locales mitigées, il reste un levier d’unité nationale et un miroir des aspirations de la jeunesse sénégalaise.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.