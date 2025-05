Revue presse Sénégal : entre gouvernance, justice et citoyenneté, décryptage de l’actualité

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce vendredi 16 Mai 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Tensions institutionnelles : Libération annonce que le procureur général a émis des ordres d’arrestation dans le cadre d’affaires en cours. Point Actu revient sur les tensions entre institutions, notamment avec la commission d’instruction. Le Quotidien parle de soupçons de corruption au sein de la CENTIF.

Réformes et nominations : L’Info couvre l’appui d’Aïssata Tall Sall à Malick Gakou, révélant des alliances politiques. Yoor-Yoor évoque le passage à l’action du nouveau gouvernement dès lundi.

Relations internationales : Le Soleil met en avant le retour de la frégate française « Protêt », symbole de coopération entre Dakar et Paris.

La presse révèle une recomposition politique active, entre alliances, enquêtes judiciaires et reconfigurations institutionnelles. Les traitements restent globalement mesurés, mettant l’accent sur la transparence et la souveraineté institutionnelle.

Justice

Arrestations et enquêtes : Libération, Source A, Les Échos et Bès Bi traitent de mandats émis, de crimes financiers et de poursuites judiciaires. Direct News détaille le récit d’un « meurtre sur commande » selon Latif Coulibaly.

Aveux et révélations : L’OBS lève le voile sur le marché noir des chats, révélant des pratiques de corruption dans un secteur inattendu.

Les médias relaient l’intensification de la lutte contre l’impunité avec une volonté claire d’exposer les abus. La diversité des sujets (de la finance au trafic animalier) témoigne d’un journalisme d’investigation engagé.

Économie et Développement

Hydrocarbures : EnQuête parle des “routes du pétrole”, mettant en lumière les enjeux d’infrastructure autour des ressources.

Commerce et tensions : Sud Quotidien aborde une campagne d’anacarde à haute tension à Ziguinchor.

Finances publiques : WalfQuotidien revient sur les recettes de la CDC. Pop évoque les 928 déclarations d’opérations suspectes enregistrées par la CENTIF.

L’économie sénégalaise est scrutée avec une attention particulière sur la transparence, la régulation et la gestion équitable des ressources. La presse joue un rôle pédagogique en vulgarisant les enjeux.

Société et Citoyenneté

Crise du logement : WalfQuotidien revient sur le conflit entre bailleurs et locataires.

Liberté de la presse : Source A s’alarme du danger pesant sur les journalistes, avec des arrestations ciblées.

Espoir spatial : L’Évidence traite de la dynamique spatiale africaine, avec le Sénégal mis en avant comme éclaireur du continent.

Les journaux montrent une société civile en éveil, entre revendications sociales, défense des libertés et ouverture vers les sciences. L’information est relayée avec rigueur, dans un souci de sensibilisation.

Sport

Succès du FC Barcelone : Plusieurs journaux (Point Actu Sport, SPORT, Record) célèbrent le 28e titre du Barça.

Football local : Builders FC et Jaraaf à l’honneur dans les compétitions locales.

Sadio Mané : Record évoque ses ambitions, visant à retrouver sa meilleure forme après des blessures.

Le traitement du sport est dynamique, valorisant à la fois les performances internationales et locales. Il met en lumière les héros nationaux et les succès africains avec fierté et objectivité.

