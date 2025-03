Revue presse Sénégal : Entre gouvernance, enjeux économiques et dynamisme sportif – Un panorama de l’actualité

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 20 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Abrogation partielle de la loi d’amnistie du 6 mars 2024 (Sud Quotidien) : L’abrogation de certains articles de cette loi suscite un vif débat au sein de la classe politique et de la société civile, révélant des divergences sur la question de l’impunité et de la réconciliation nationale.

Lancement des audits par le Président (Le Soleil) : Une initiative visant à évaluer la gestion des infrastructures publiques et des projets inachevés, dans une volonté affichée de renforcer la transparence et la bonne gouvernance.

Polémiques autour des déclarations de Moustapha Sarré (Les Échos, Le Quotidien, Antenne Quotidien) : Le porte-parole du gouvernement se retrouve sous le feu des critiques après des propos jugés inappropriés, soulevant des interrogations sur la communication officielle et sa gestion des crises.

L’actualité politique et judiciaire révèle un climat de tensions accrues, avec plusieurs figures publiques impliquées dans des affaires de fraude et de déclarations polémiques. La loi d’amnistie continue de diviser, montrant un débat vif sur la justice et la transparence au Sénégal. Ces événements mettent en évidence la nécessité de réformes pour renforcer la confiance des citoyens envers les institutions.

Justice et faits divers

Arrestation de Baba Aïdara et fraude financière (Libération) : Un scandale financier éclate autour de la convention État-employeur, mettant en évidence des pratiques frauduleuses et soulevant des questions sur la gestion des fonds publics.

Enquête réclamée sur le décès de Moustapha Ba (Antenne Quotidien) : La disparition de l’ancien MFB dans des circonstances troubles alimente les spéculations et pousse à des revendications d’audition de Moustapha Sarré pour faire la lumière sur l’affaire.

Économie

Baisse alarmante de 9,9 % du chiffre d’affaires dans le secteur de la construction (Les Échos) : Une tendance préoccupante qui pourrait impacter l’emploi et ralentir les investissements, appelant à des mesures d’accompagnement pour soutenir le secteur.

La chute du chiffre d’affaires dans le secteur de la construction et le lancement d’audits sur les infrastructures publiques soulignent les défis économiques actuels. Bien que le gouvernement semble prendre des mesures pour améliorer la transparence et l’efficacité, ces signes de ralentissement économique nécessitent des solutions rapides et efficaces pour éviter une crise plus profonde.

Société et foncier

Tension foncière à Tivaouane Peulh (Yoor-Yoor) : 1 085 familles manifestent contre une tentative présumée d’accaparement de leurs terres par un haut responsable de la gendarmerie, mettant en évidence les défis liés à la gouvernance foncière et à la protection des droits des citoyens.

Les tensions foncières et les critiques sur certaines décisions gouvernementales montrent une frustration croissante au sein de la population. Les revendications sociales prennent de plus en plus d’ampleur, et leur gestion déterminera la stabilité du climat social dans les mois à venir. Une approche inclusive et concertée semble être la clé pour éviter des conflits prolongés.

Sports

Validation de la FIFA pour Assane Diao et Yehvann Diouf (Le Dakarois Sports) : Ces deux joueurs obtiennent le feu vert pour représenter l’équipe nationale sénégalaise, renforçant ainsi l’effectif des Lions de la Teranga.

Édouard Mendy, gardien incontournable du Sénégal (Record) : Le portier sénégalais continue de briller par ses performances, s’imposant comme un atout majeur pour l’équipe nationale.

Sur la scène sportive, l’équipe nationale de football continue de se renforcer avec l’intégration de nouveaux talents validés par la FIFA. Les performances d’Édouard Mendy rappellent également que le Sénégal reste un acteur important sur la scène internationale du football. Cet élan positif pourrait être une source de fierté et d’unité pour la nation dans un contexte politique et économique plus tendu.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.