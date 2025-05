Revue Presse Sénégal : entre enjeux politiques, sociaux et économiques ,Décryptage de l'actualité

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mardi 06 Mai 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et gouvernance

Premiers chiffres du gouvernement Diomaye-Sonko (EnQuête, Les Échos, Direct News) : Le gouvernement publie ses premiers résultats. Le secteur extractif aurait généré 236 milliards FCFA au 1er semestre 2024. Ces chiffres sont salués mais aussi questionnés par certains journaux qui estiment qu’ils occultent d’autres problèmes de fond (Direct News).

Défis politiques internes : Thierno Alassane Sall refuse de rejoindre Diomaye (Les Échos). Abdoulaye Daouda Diallo se positionne contre l’APR (Point Actu). Des tensions au sein de l’APR avec la suspicion d’une “taupe” à la Cour des Comptes (Yoor-Yoor).

Libération judiciaire et lutte anticorruption : Le parquet financier enquête sur des milliards suspectés (Libération). Plusieurs figures comme Amadou Sall et Tabaski Ngom font l’objet de suspicions ou auditions (Source A, L’OBS).



Le pouvoir en place amorce sa gouvernance avec des résultats économiques visibles, mais ceux-ci ne suffisent pas à calmer les tensions politiques internes et les critiques sur les priorités. L’opposition reste active, les fractures dans les anciens partis s’approfondissent, et la lutte anticorruption prend une tournure plus visible.

Société et économie

Syndicats et grèves : WalfQuotidien évoque la menace d’asphyxie de l’État par les syndicats, tandis que Le Pacte est qualifié d’instable. Les enseignants du génie militaire et de la construction scolaire s’opposent (Direct News).

Prix des denrées et agriculture : Tribune parle des difficultés de la filière arachidière. Le rapport de l’ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives) alimente le débat sur la répartition des richesses.



Les réformes économiques affichées par l’État se heurtent à une réalité sociale tendue. Les mouvements syndicaux, les difficultés agricoles et les préoccupations liées au partage des richesses soulignent un besoin urgent de réponses inclusives et structurelles pour éviter une crise sociale.

Faits divers et justice

Procès et scandales en cours : Accusations contre Tibou Faye dans une affaire financière (Libération). Dossier explosif sur Tabaski Ngom (L’OBS). Procès du Dg de la Sogip autour de la gestion du foncier (Tribune).



La justice poursuit ses enquêtes sur des affaires financières et de gestion publique, révélant une volonté de transparence mais aussi un climat de suspicion. Ces dossiers sensibles risquent de déstabiliser certaines figures et renforcer l’exigence de reddition des comptes.

Sports

CAN U20 : Le Sénégal perd contre le Ghana et risque l’élimination (Record, Rewmi Sports, Point Actu Sport). Habib Diarra figure parmi les finalistes (Point Actu Sport).

International : Harry Kane brise enfin la “malédiction” (Point Actu Sport). Inter – FC Barcelone : duel en vue, question sur les qualifications (Record).



Sur le plan sportif, les résultats mitigés du Sénégal en CAN U20 suscitent des inquiétudes, contrastant avec certaines performances individuelles prometteuses. À l’international, l’attention reste sur les grandes compétitions européennes.

