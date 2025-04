Revue presse Sénégal  : Entre arbitrage constitutionnel, fragilités économiques et souffle sportif 

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 24 Avril 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Institutions

Décisions du Conseil Constitutionnel au cœur des polémiques : Des journaux comme Le Soleil, Les Échos, Point Actu, L’Obs et Yoor-Yoor rapportent une décision fortement controversée, touchant notamment Amadou Bâ et la coalition PASTEF. On parle d’une “interprétation rejetée” ou “diversement appréciée”, certains y voyant une victoire de l’opposition (L’Info), d’autres un revers démocratique.



L’actualité politique sénégalaise démontre un climat institutionnel tendu, dominé par des décisions du Conseil Constitutionnel qui polarisent l’opinion publique. Entre contestation, instrumentalisation politique et quête de légitimité, le débat démocratique semble à la croisée des chemins, révélant la nécessité de renforcer la transparence et la confiance dans les institutions.

Justice et Droit

Plusieurs titres soulignent le rôle du Conseil Constitutionnel dans l’équilibre des pouvoirs. Source A évoque les risques pour certains “gros bonnets”. Libération mentionne Ismaïla Madior Fall au centre d’un dossier de corruption présumé. Le débat juridique autour de la légalité des décisions est omniprésent (WalfQuotidien, Le Quotidien).



La justice est mise sous les projecteurs, avec des dossiers sensibles qui soulèvent des questions de redevabilité et d’intégrité des dirigeants. Le Conseil Constitutionnel, bien que garant de l’équilibre républicain, est au cœur de vifs débats, montrant combien les institutions judiciaires sont scrutées et parfois remises en cause dans leur rôle d’arbitre impartial.

Économie et société

Les Échos alerte sur une chute dramatique du chiffre d’affaires, signe de difficultés économiques majeures.

EnQuête signale la chute des barons du riz, révélant des faiblesses dans le secteur alimentaire.

La pauvreté et la précarité sont évoquées en filigrane, notamment avec l’expression “affamé son homme” (L’AS).

La situation économique, marquée par des chiffres alarmants et la chute de figures influentes du secteur privé, souligne une fragilité structurelle. Cette réalité économique affecte directement les conditions sociales, rendant urgente une réforme de fond pour stimuler la productivité et renforcer la résilience des populations vulnérables.

Communication et perception

Les journaux parlent d’interprétations divergentes de l’actualité politique, voire de manipulation stratégique de la communication politique (Le Quotidien, Yoor-Yoor).

Les divergences d’interprétation et les lectures contradictoires de l’actualité politique montrent à quel point la maîtrise de la narration médiatique est devenue un enjeu stratégique. La communication politique façonne désormais la perception du réel, rendant essentiel un journalisme critique et équilibré.

Sports

REC, Point Actu Sport, L’Écôrd et Stades font le point sur l’actualité sportive : Assane Diao continue de faire sensation. En championnat local, US Gorée chute et le Jaraaf se détache. La FSF fixe l’élection générale au 2 août, marquant une étape importante pour la gouvernance du football sénégalais. Le Sénégal hérite d’un groupe abordable pour une prochaine compétition africaine.



Le sport reste un espace d’espoir et de cohésion sociale, notamment à travers les figures montantes comme Assane Diao et la dynamique du championnat local. Les échéances électives à la FSF et les compétitions internationales à venir témoignent d’une volonté de structurer davantage un secteur porteur de fierté et de potentiel pour la jeunesse sénégalaise.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.