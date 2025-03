Revue  Presse Sénégal : Enjeux politiques, économiques et sociaux au cœur de l’actualité

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce samedi 08 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Sud Quotidien met en avant les défis freinant l’avancement des droits des femmes, soulignant les obstacles institutionnels et sociaux.

L’Évidence révèle des accusations de manipulation politique contre l’APR, laissant entrevoir des tensions internes.

Le Point s’inquiète de l’état de santé de Farba Ngom, un acteur politique influent, dont la situation pourrait avoir des répercussions sur l’équilibre du pouvoir.

La politique sénégalaise est marquée par des défis structurels, notamment sur les droits des femmes, et par des tensions internes au sein du pouvoir. La santé des figures influentes devient aussi un enjeu stratégique.

Économie et Finances

Les Échos alerte sur la hausse des dépenses publiques et ses conséquences sur des institutions majeures comme le Port autonome de Dakar.

WalfQuotidien critique la gestion des revenus des récoltes d’arachide, mettant en doute la transparence gouvernementale.

L’Info met en avant les exigences de l’État envers BP dans le secteur énergétique, un enjeu majeur pour l’avenir économique du pays.

L’économie sénégalaise traverse une période critique entre pressions budgétaires, questions de transparence et négociations énergétiques. Une gestion rigoureuse sera nécessaire pour éviter des crises majeures.

Société et Justice

Enquête expose le calvaire des femmes face à la loi, un combat encore loin d’être gagné.

Yoor-Yoor aborde les inégalités dans la redistribution des droits des médias, un enjeu crucial pour la diversité et l’indépendance de l’information.

Le Soleil met en avant le manque de clarté dans certaines décisions politiques, ce qui alimente un sentiment de méfiance au sein de la population.

Les enjeux sociaux et judiciaires restent préoccupants, notamment en matière de droits des femmes et d’accès à une information pluraliste. La clarté des décisions publiques devient une exigence de plus en plus forte.

Sport et Culture

Record met en avant le choc entre Teungueth FC et Génération Foot, un duel clé pour le football sénégalais.

Rewmi Sports s’intéresse à Habib Beye et aux défis qui l’attendent en tant qu’entraîneur.

Tribune Sport célèbre Elizabeth Pike et sa reconnaissance internationale dans le monde du sport.

Le sport sénégalais continue de briller sur la scène locale et internationale. Tandis que le football reste un pilier central, des figures comme Elizabeth Pike montrent que le sport féminin gagne en visibilité et en reconnaissance.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.