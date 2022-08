Suivez la revue de la presse du 5 juillet 2022 de Zik FM. A l’issu des élections législatives du 31 juillet 2022, la coalition Benno Bokk Yakkar remporte la victoire avec 82 sièges à l’Assemblée Nationale. Yewi vient en seconde position avec 56 sièges, et Wallu en troisième avec 24 sièges.

Dans ce sens les sièges de wallu et de Yewi feront un total de 80 sièges. Dans ce sens, qui de Pape Diop, Thierno Alassane Sall et Thierno Bocoum sera le faiseur de roi pour la coalition Benno Bokk Yakkar et l’inter-coalition Yewi Wallu?

Cependant, il faut faire remarquer que la coalition Benno Bokk Yakkar via leur tête de liste nationale Madame Aminta Tourè a déjà fait face à la presse et a jubilé avec ses partisans en fêtant leur victoire.