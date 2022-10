Suivez la revue de la presse du 26 octobre 2022 de ZIK FM. Selon le quotidien le Soleil, le président Macky Sall est entrain de charmer l’Europe et les pays du golf en leur montrant que le Sénégal a du pétrole et du gaz.

En ce qui concerne le forum sur la paix et la sécurité, la France et le Mali se sont donner rendez vous à Dakar pour solder leurs comptes. Le secrétaire d’Etat français accuse Assimi Goita et la junte de n’être au pouvoir que pour leurs raisons politico personnels. Mais le ministre des affaires étrangères du Mali ne s’est pas laissé faire.

Et dans ce sens la ministre des affaires étrangère du Sénégal de préciser que la priorité va être donnée aux pays africains et à leurs partenaires avant de penser à qui que ce soit.