Suivez la revue de la presse du 17 aout 2022 de Zik FM. Les agents du commissariat de Rebeuss ont effectué une grande saisine de drogue. L’hôpital Aristide le Dantec a été fermé hier. Et dans ce sens 55 corps non identifiés se trouvent dans les tiroirs de la morgue. Des tractations sont entrain d’être effectuées pour les inhumer avant ce lundi.

Dans ce lot, les trente corps sont des mineurs, et les vingt cinq sont des adultes. Et parmi ces vingt cinq, les cinq sont de nationalité étrangère, et personne ne connait leur parents. Ils seront tous inhumés avant ce lundi pour que la fermeture soit effective. Sur ce, la question que l’on se pose est que: quel sort sera réservé au pavillon spécial?