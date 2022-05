Suivez la revue de la presse du 13 avril 2022 de 2A TV. Le ministre de l’intérieur Antoine Felix Diom réagit par rapport à l’acte de sabotage des câbles du TER. Il le qualifie de vandalisme et de barbarisme. De le même sens, il dit que c’est un acte criminel, et que cela ne restera pas impuni.

En ce qui concerne les élections législatives à venir, Benno et Yewi Askan Wi sont déjà en prêt campagne. La validation incertaine de la liste de Yewi Askan Wi, fait plusieurs remous au sein de la dite coalition. Et selon certains, c’est Khalifa Ababacar Sall et Lamine Thiam qui sont indexés. Ils sont soupçonnés d’être les responsables du malaise qui se trouve au sein de la dite coalition.