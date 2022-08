Revue de la presse: Suivez la revue de la du 26 aout 2022 de ZIK FM

Suivez la revue de la presse du 26 aout 2022 de ZIK FM. Le quotidien la Tribune de demander la question à savoir que où se trouve la justice sénégalaise. Cette question est posée car la justice sénégalaise a presque failli à sa mission. Dans le cas de la CREI, rien n’a encore changé.

Dans cette longue liste de prévenus qui avaient été sélectionné, il y’avait Tahirou Sarr, Samuel Ahmed Sarr, Abdoulaye Baldé, Oumar Sarr, Madické Niang, Karim Wade entre autres. Seuls Karim Wade, Aida Ndiongue, Tahibou Ndiaye, et Diadji Ba ont été interpellé. Karim a été condamné et exilé au Qatar, Aida Ndiongue libérée. Et que ce passe t-il pour les autres?