Revue de la presse : Suivez la revue de la presse du 24 aout 2022 de RFM

Suivez la revue de la presse du 24 aout 2022 de RFM. La coalition Yewi Askan Wi et Wallu s’apprêtent à mener de grands combats au niveau de l’Assemblée Nationale. Selon le quotidien l’observateur, ce ne sera pas facile, car ce n’est pas un combat gagné d’avance. Le combat doit se porter sur la cherté du coût de denrées de premières nécessité, le Gircon, les problèmes fonciers entre autres.

De tous ces maux, il ne faut pas oublier le droit de vote et de candidature à qui le veut, la criminalisation de l’homosexualité, et dans la même logique dissoudre le HCCT. Donc cela ne sera pas facile pour la coalition Yewi Askan Wi et Wallu, car se sera un combat de longue haleine.

En ce qui concerne le président Macky Sall, la question que l’on se pose est pourquoi ce mutisme depuis la proclamation des résultas des élections des législatives. Selon le quotidien Dakar Times, malgré la peur de violences ou de représailles, rien de grave n’a été noté durant les élections, donc il aurait pu en dire quelque chose pour encourager et féliciter les populations.