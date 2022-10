Suivez la revue de la presse du 19 octobre 2022 de ZIK FM. Le calvaire des sénégalais est entrain de finir ou bien? les premiers barils de pétrole ou de gaz seront disponible en 2023. Dans ce sens, le Senegal est entrain de se préparer comme un pays qui produit du gaz et du pétrole.

Il ya une grosse polémique sur la production de gaz et de pétrole au Senegal. Et la question que l’on se pose est que est ce que cette production ne risque pas d’être un problème pour le peuple sénégalais? Et la question que s’est posée le quotidien de D Média est ce que comment les contrats sont négociés pour la production de gaz et de pétrole.