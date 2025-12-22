Révision du procès Mame Mbaye Niang : Les avocats de Sonko révèlent de « nouveaux éléments » et dénoncent un mensonge d’État

Les avocats de l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, sont sortis de leur réserve. Face à la presse ce lundi 22 décembre 2025, ils ont levé le voile sur ce qu’ils qualifient de grave manipulation judiciaire ayant conduit à la condamnation pour diffamation de leur client en 2023 ; une décision qui l’avait, à l’époque, écarté de la course à la présidentielle.

Au cœur de leurs révélations : « l’existence avérée du rapport du PRODAC », pourtant déclaré inexistant par l’accusation et la justice lors du procès initial.

Une célérité judiciaire « unique dans les annales »

D’emblée, les conseils de M. Sonko ont fustigé les conditions du procès de 2023. Me Macodou Ndour a dénoncé un enchaînement judiciaire « unique dans les annales », soulignant une vitesse d’exécution inhabituelle.

« En plus de trente ans de pratique, je n’ai jamais vu un procès pour diffamation jugé en première instance et confirmé en appel avec une telle célérité. L’appel a été jugé alors qu’il n’était même pas encore enrôlé », a-t-il martelé. Selon la défense, la peine de six mois avec sursis n’était pas un hasard : elle correspondait au seuil exact pour rendre Ousmane Sonko inéligible.

Le rapport du PRODAC : « Un mensonge par omission »

Le fondement de la condamnation reposait sur une affirmation : le rapport du PRODAC cité par Ousmane Sonko n’existerait pas. Aujourd’hui, les avocats affirment détenir la preuve du contraire. Le document aurait été signé, approuvé et archivé dès 2018.

« La condamnation de notre client repose sur un mensonge positif. On a soutenu devant les juridictions que ce rapport n’existait pas, alors qu’il met en cause des responsabilités clairement identifiées », a déclaré Me Ndour.

Suite à cette découverte, une commission spéciale composée de hauts magistrats a été saisie. Après examen, elle a rendu un avis favorable à la révision du procès, estimant que ces éléments nouveaux font naître un « doute sérieux » sur la culpabilité du Premier ministre.

Balayant les critiques, la défense a précisé que la loi d’amnistie ne peut bloquer cette révision. La procédure de révision est encadrée par une loi organique, supérieure à la loi d’amnistie. De plus, les avocats rappellent que la condamnation civile (200 millions de FCFA) est toujours exécutoire, justifiant ainsi la nécessité de blanchir totalement leur client.

Vers un nouveau procès et des réparations

Si la Cour suprême juge la demande recevable, l’affaire sera renvoyée devant une nouvelle Cour d’appel. En cas de relaxe, Ousmane Sonko pourrait demander des dommages et intérêts pour condamnation injustifiée. Les avocats n’excluent pas non plus de poursuivre les auteurs de ce qu’ils considèrent comme une « dénonciation calomnieuse ».

Pour la défense, ce dossier dépasse le cas personnel d’Ousmane Sonko : « Le préjudice est incommensurable. Des millions de Sénégalais ont été privés de leur droit de choisir librement leur candidat », a conclu Me Macodou Ndour.