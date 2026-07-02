Révision constitutionnelle : Takku Wallu et les députés non-inscrits dénoncent des irrégularités à l’Assemblée nationale

Les députés du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, rejoints par les parlementaires non-inscrits, ont vivement contesté l’adoption du projet de loi portant révision de la Constitution lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale.

Selon ces élus, les conditions dans lesquelles le texte a été examiné et adopté ne respectent pas les dispositions du règlement intérieur de l’institution. Ils estiment que leurs droits en tant que parlementaires ont été entravés, dénonçant notamment des restrictions dans l’exercice de leur mandat et des manquements aux règles encadrant les débats parlementaires.

Les contestataires remettent également en cause la légitimité de Malick Ndiaye à la présidence de l’Assemblée nationale. Ils considèrent que plusieurs décisions prises sous sa conduite ne sont pas conformes aux principes qui garantissent le bon fonctionnement de l’institution parlementaire.

Face à cette situation, les députés de l’opposition annoncent leur intention d’explorer toutes les voies légales et institutionnelles afin de contester la procédure ayant conduit à l’adoption de la révision constitutionnelle. Ils appellent au respect strict des règles parlementaires et à la préservation des principes démocratiques qui régissent le fonctionnement de l’Assemblée nationale.

De leur côté, les partisans du projet de loi soutiennent que la procédure s’est déroulée dans le respect des dispositions en vigueur et que l’adoption du texte reflète la volonté de la majorité parlementaire.

Cette nouvelle controverse illustre les profondes divergences qui opposent majorité et opposition autour des réformes institutionnelles engagées, dans un climat politique marqué par de fortes tensions au sein de l’hémicycle.