Réunion préparatoire de la Conférence sur l’Eau: Diomaye Faye valorise le sacre des Lions devant des experts internationaux

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ne cache pas sa fierté après le sacre des Lions de la Téranga, nouveaux champions d’Afrique de football. Un titre auquel le chef de l’État attache une importance particulière et qu’il n’hésite pas à évoquer à plusieurs reprises dans ses interventions publiques.

Devant des invités venus de divers horizons, le président Diomaye est ainsi revenu, à plusieurs moments de son discours, sur cette nouvelle « casquette » du Sénégal, pays de la Téranga et champion d’Afrique, soulignant la portée symbolique et fédératrice de cette victoire continentale.

« Je me réjouis à cet égard que l’Union africaine ait proclamé l’année 2026 Année de l’eau en Afrique, en cohérence avec la prochaine adoption de la nouvelle Vision africaine de l’eau, pilotée par le Conseil ouest-africain de l’eau, actuellement présidé par le Sénégal, champion d’Afrique… », a-t-il déclaré.

Une formule qui a suffi à déclencher de chaleureux applaudissements de la part du public, composé notamment d’experts internationaux dont des émiratis, lors de la réunion de haut niveau préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, tenue ce lundi 26 janvier 2026 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.