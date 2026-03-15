Réunion de la coalition APTE : Ousmane Sonko annonce « le rouleau est en marche »

C’est un rendez-vous qui a beaucoup fait parler dans le landerneau politique, ce samedi. En effet, Ousmane Sonko s’est réuni avec les responsables des différents partis qui composent l’Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique (Apte), la coalition qu’il dirige. Au terme de la rencontre, le leader de Pastef a fait une annonce.

«Cet après-midi, à huis clos, j’ai reçu et longuement échangé avec les leaders de la coalition Apte. Les discussions ont été fructueuses et résolument constructives», a-t-il indiqué. Il a annoncé que demain, le Conseil national de Pastef se réunira sous sa présidence. «Le rouleau est en marche», dira-t-il.