Retour de l’équipe nationale du Senegal : Le vol des Lions annulé, la délégation bloquée à Seattle

Le vol spécial qui devait ramener l’équipe nationale de football du Sénégal à Dakar après leur élimination de la Coupe du monde a été annulé hier. Contraints de rebrousser chemin après de longues heures d’attente à l’aéroport de Seattle, les joueurs et le reste de la délégation ont dû réintégrer leur hôtel.

L’attente a été longue et fastidieuse, pour finalement déboucher sur une immense frustration. Alors que leur retour au pays était programmé hier par un vol affrété spécialement, les Lions de la Teranga sont restés bloqués sur le tarmac américain. Face à l’impossibilité de décoller, la délégation sénégalaise n’a eu d’autre choix que de retourner passer la nuit à l’hôtel.

Ce contretemps logistique majeur survient dans un climat déjà pesant au lendemain de l’élimination de la compétition. Avant même ce couac aéroportuaire, le groupe avait commencé à se dissoudre.

Plusieurs cadres de l’équipe ont en effet choisi de ne pas embarquer dans le vol officiel et de quitter le rassemblement par leurs propres moyens. C’est notamment le cas du gardien Édouard Mendy, du milieu Maurice Diaw, ou encore du défenseur Ismail Jakobs, qui ont déjà pris d’autres destinations de leur côté.

Pour le reste du groupe et le staff technique, l’attente se poursuit aux États-Unis en vue de trouver une nouvelle solution de rapatriement vers Dakar, livre iradio.