Renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et la Chine : l’Ambassadeur Li Zhigang reçu par El Malick Ndiaye

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce mercredi 11 juin, Son Excellence Monsieur Li Zhigang, Ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal.

Cette rencontre a constitué une occasion privilégiée d’échanger sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et la Chine, avec un accent particulier mis sur les volets parlementaire, économique et technologique.

Son Excellence Monsieur Li Zhigang, en poste à Dakar depuis avril 2025, a salué l’excellence des liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Il a réaffirmé l’engagement indéfectible de la Chine à accompagner le Sénégal dans ses efforts de développement, à travers un partenariat fondé sur la confiance, la solidarité et le respect mutuel.

Le Président El Malick Ndiaye a souhaité la bienvenue à Monsieur l’Ambassadeur et a souligné la vitalité et la solidité du partenariat sino-sénégalais, illustré par une coopération dynamique dans les domaines des infrastructures, de l’économie, des technologies et des échanges humains. Il a mis en lumière l’impact structurant des investissements chinois dans le développement économique du Sénégal, tout en saluant la qualité constante des relations diplomatiques et sociales entre les deux nations.

Dans une perspective de renforcement des liens interparlementaires, il a exprimé sa volonté d’initier un programme d’échanges et de concertation entre parlementaires et experts chinois, à travers l’organisation d’un cycle de séminaires dans les quatorze régions du pays. Cette initiative vise à favoriser un dialogue mutuellement enrichissant sur les grands enjeux globaux et les priorités de développement partagé.

Enfin, le Président de l’Assemblée nationale a invité la Chine à accompagner activement la mise en œuvre du programme de transformation « Sénégal 2050 », porté par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en vue de bâtir un Sénégal prospère, souverain et inclusif.