Rencontre entre Alioune Tine et Pape Djibril Fall : un échange « porteur d’espoir » pour le Sénégal

Le Tink tank Afrikajom Center dirigé par Alioune Tine a accueilli, dans ses locaux, ce mercredi 16 juillet 2025 l’honorable député Pape Djibril Fall, président du parti Les Serviteurs, pour une visite de courtoisie qui s’est rapidement transformée en un “échange riche et constructif”, a indiqué l’acteur de la société civile sur sa page Facebook.

À l’occasion de cette rencontre, Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, et son hôte ont dressé un état des lieux lucide de la situation politique, sociale et démocratique du Sénégal. Les discussions ont notamment porté sur la liberté d’expression, les droits fondamentaux, les arrestations arbitraires ainsi que les nombreux défis qui secouent le pays sur les plans politique et social.

Au-delà du constat, les deux hommes ont réaffirmé leur volonté commune de travailler pour un “Sénégal plus juste, apaisé et stable, où le dialogue reste le principal levier de résolution des crises”.

Afrikajom Center a salué “l’engagement et la posture constructive” du député Pape Djibril Fall, qu’il décrit comme une “figure politique jeune, intègre et porteuse d’une voix alternative” dans le débat public sénégalais.

Par cet échange, Afrikajom Center réitère son attachement à promouvoir des dialogues ouverts, respectueux et inclusifs, dans l’unique objectif de contribuer au renforcement de la démocratie sénégalaise et à la préservation des acquis républicains.