Rencontre Diomaye–Sassou : la candidature de Macky à l’ONU au cœur des discussions, selon un député

Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Denis Sassou Nguesso ont récemment échangé sur la candidature de l’ancien chef de l’État sénégalais Macky Sall à un poste aux Nations unies, selon plusieurs médias congolais. Une perspective qui suscite déjà de vives réactions au Sénégal, notamment au sein de la mouvance parlementaire issue des dernières alternances politiques.

Le député Guy Marius Sagna s’est montré particulièrement ferme sur la position que devrait adopter Dakar. Pour l’élu, il est inconcevable que le Sénégal apporte son soutien à une telle candidature au regard du lourd passif politique et sécuritaire de l’ancien régime.

« Le Sénégal ne peut pas soutenir la candidature de quelqu’un qui a encouragé l’assassinat de près de 100 Sénégalais et l’emprisonnement de milliers de détenus politiques », a-t-il déclaré.

Guy Marius Sagna estime qu’un éventuel appui des autorités sénégalaises constituerait une rupture morale et politique avec les sacrifices consentis par de nombreux citoyens au cours des dernières années. « Ce serait pire qu’une trahison à nos martyrs, à nos détenus politiques », a-t-il insisté.

Au-delà du cadre national, le député alerte également sur la portée symbolique d’un tel choix sur la scène internationale. « Ce serait un mauvais signal envoyé à tous les dictateurs africains et non africains », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter : « Et un coup de massue pour les peuples qui se battent pour leurs libertés ».

La question d’un soutien ou non à la candidature de Macky Sall pourrait ainsi devenir un test politique majeur pour les nouvelles autorités, tant sur le plan intérieur qu’international.