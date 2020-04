Remède du Madagascar contre le Covid-19 : Et si l’Afrique sauvait l’humanité

L’histoire est elle en train de s’écrire de la plus belle des manières. Tout laisse à le croire. Car le fameux virus qui a causé la plus grave pandémie mondiale de l’histoire de l’humanité en ôtant la vie comme jamais, à des milliers d’individus serait en train d’être vaincu en Afrique par des africains.

Après que les dommages causés sont moins lourds sur le continent, c’est en Afrique, berceau de l’humanité que jaillit une solution miracle au fond des forêts gigantesques et éclairées de Madagascar. Nous sommes le lundi 20 avril, et c’est le Président malgache Andry Rajoelina qui officiellement, lance en grande pompe la solution remède contre le nouveau coronavirus. Il s’agit d’un liquide à base de plantes médicinales locales capable, selon lui, de prévenir et de guérir les malades du nouveau coronavirus.

Les résultats obtenus sur des malades de Covid-19 avec ce médicament sont satisfaisants et le Président voulant rassurer les plus sceptiques, a avalé publiquement des gorgées de cette potion nommée «Covid-Organics ». Elle est composée d’ingrédients à base d’artemisia, une plante à l’efficacité prouvée dans les multi thérapies contre le paludisme, et d’autres composantes d’herbes cultivées au pays.

Et même si l’OMS n’a jusque là pas reconnu de traitement contre cette maladie, et qu’aussi aucune étude scientifique la véracité du médicament malgache, le président admet qu’il « guérit et ne tue point ». Madagascar est une île immense formant un pays situé au large de la côte sud-est de l’Afrique. Il abrite des milliers d’espèces animales endémiques comme les lémuriens, ainsi que des forêts tropicales à fortes présences de végétaux de toutes les variétés.