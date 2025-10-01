Reddition des comptes : Me Moussa Bocar Thiam dans le viseur des enquêteurs

Le processus de la reddition des comptes poursuit son cours, et l’ancien ministre de la Communication, Me Moussa Bocar Thiam, se retrouve au cœur des investigations judiciaires. Selon le quotidien L’Observateur, des réquisitions ont été envoyées aux notaires et aux institutions bancaires, aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger, afin d’inventorier les avoirs de l’ancien ministre.

L’information judiciaire ouverte porte notamment sur la gestion du marché des aménagements du PTN (Pôle des Technologies Numériques). Des zones d’ombre subsistent autour de la procédure de paiement et d’une note écrite de décharge versée dans le dossier, précise le journal.

Depuis l’étranger, Me Moussa Bocar Thiam a réagi. Il confirme l’existence de la procédure, mais rejette fermement toute accusation de malversations. L’avocat affirme n’avoir commis « aucune prévarication de ressources publiques » et dénonce ce qu’il qualifie d’acharnement politique.