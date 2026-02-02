Recherché par la Sûreté urbaine: Doudou Wade brise le silence

L’ancien député libéral, Doudou Wade, est sorti de sa réserve ce samedi 1er février 2026. Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, il a annoncé qu’il se rendra lundi 2 février au matin à la Sûreté urbaine, accompagné de ses avocats, tout en précisant n’avoir reçu aucune convocation officielle de la part des autorités.

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par de vives réactions, au lendemain de ses propos tenus lors de l’émission Faram Facce diffusée sur la TFM le mercredi 28 janvier 2026, animée par Papa Ngagne Ndiaye, lui-même entendu par les services de la sûreté urbaine. Dans son message adressé aux Sénégalais, Doudou Wade a tenu à clarifier sa position et à appeler au calme. Il écrit notamment : « Suite aux différentes informations relayées par la presse et sur les réseaux sociaux après l’émission Faram Facce de la TFM du mercredi 28 janvier 2026 animée par Papa Ngagne Ndiaye qui a été entendu par des agents de la sûreté urbaine, je vous informe que je me rendrai ce lundi 02 février 2026 au matin avec mes avocats à la sûreté urbaine. »

L’ancien parlementaire insiste sur le fait qu’aucune notification formelle ne lui a été adressée : « Je tiens à préciser que je n’ai reçu aucune convocation et aucune convocation n’a été déposée à mon domicile. » Reconnaissant les nombreux messages de soutien reçus, Doudou Wade a également appelé ses partisans et sympathisants à adopter une attitude responsable : « J’ai mesuré toute l’attention et la sympathie manifestées à mon endroit. Je vous prie de bien vouloir m’accompagner en restant chez vous, vaquer à vos occupations, prier pour la manifestation de la vérité et éviter tout acte qui pourrait être interprété comme trouble à l’ordre public. »

Se présentant comme un défenseur des valeurs républicaines, il réaffirme son attachement à l’État de droit : « Démocrate convaincu, citoyen républicain, je reste un homme respectueux des lois et de la justice de mon pays. »