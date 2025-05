RDC : l’ex-Premier ministre Matata Ponyo condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics

La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a rendu ce mardi un verdict retentissant dans l’affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. L’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, à la tête du gouvernement entre 2012 et 2016, a été condamné à dix ans de travaux forcés pour détournement de plus de 245 millions de dollars de fonds publics.

Ce jugement, qui intervient après une saga judiciaire longue de plusieurs années, marque la chute spectaculaire d’une des figures politiques majeures du pays. L’affaire remonte à 2021, lorsque la justice avait ouvert une enquête sur la gestion des fonds destinés au mégaprojet agricole de Bukangalonzo, censé transformer l’économie congolaise et assurer l’autosuffisance alimentaire.

Outre la peine principale, la Cour a prononcé cinq ans de privation de droits civiques pour Augustin Matata Ponyo : interdiction d’exercer toute fonction publique, de voter ou de bénéficier d’une libération conditionnelle. Le verdict reste toutefois en deçà des vingt ans de prison requis par le procureur général.

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a affirmé que l’ancien chef du gouvernement avait « conçu, participé et bénéficié » du détournement en validant des paiements surfacturés et des travaux non réalisés. Les projets incriminés comprennent 156 millions de dollars pour le parc agro-industriel de Bukangalonzo et 89 millions de dollars pour la construction d’un marché international à Kinshasa, tous deux inachevés.

Des complices condamnés, des biens confisqués

Deux complices de Matata Ponyo, actuellement à l’étranger, ont également été condamnés. Il s’agit de Deogratias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo, et de l’homme d’affaires sud-africain Christo Grobler. Chacun écope de cinq ans de prison. La Cour a également ordonné la confiscation des biens des trois hommes, au prorata des sommes détournées.

Du côté de la défense, le ton est à la contestation. Me Laurent Onyemba, avocat de Matata Ponyo, qualifie le verdict de « spectaculaire » et « inique ». Il attend désormais le feu vert de son client pour saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité même de ce jugement.

Pour l’heure, Augustin Matata Ponyo demeure libre, se retranchant derrière son immunité parlementaire en tant que député national. Mais, selon des sources proches du dossier, le parquet général devrait émettre un mandat d’arrêt dans les prochaines heures.

Le flou juridique persiste

Cette affaire soulève une controverse juridique majeure : l’Assemblée nationale n’a jamais été officiellement saisie d’une demande de levée d’immunité de l’élu. Plusieurs juristes s’interrogent donc sur la validité de cette procédure, dénonçant un procès mené en violation des principes de séparation des pouvoirs.

La condamnation de Matata Ponyo intervient dans un contexte de lutte renforcée contre la corruption en RDC, mais elle risque d’ouvrir une nouvelle crise politique autour de l’indépendance de la justice et de la protection des droits parlementaires.

