Rapport OIT : Le nombre de jeunes chômeurs s’élève actuellement à 64,9 millions dans le monde

Selon un rapport récemment publié par l’Organisation internationale du travail (OIT), le taux de chômage des jeunes dans le monde a atteint son niveau le plus bas depuis 15 ans. En 2023, ce taux s’élève à 13%, marquant une baisse significative par rapport aux 13,8% enregistrés en 2019 avant la pandémie de Covid-19. Cette tendance positive devrait se poursuivre, avec des prévisions indiquant une nouvelle baisse à 12,8% en 2024 et 2025. Le nombre total de jeunes chômeurs s’élève actuellement à 64,9 millions, soit le chiffre le plus bas depuis l’an 2000.

Toutefois, cette amélioration générale masque des disparités régionales. En effet, dans les États arabes, en Asie de l’Est, et en Asie du Sud-Est et du Pacifique, les taux de chômage des jeunes en 2023 sont supérieurs à ceux de 2019. De plus, le rapport met en lumière une inquiétude croissante liée à la précarisation de l’emploi chez les jeunes.

Anxiété croissante chez les jeunes

Le document souligne que plus de la moitié des jeunes travailleurs dans le monde occupent des emplois informels, un phénomène particulièrement répandu dans les pays à faible revenu. Dans ces régions, trois jeunes travailleurs sur quatre n’ont accès qu’à des emplois indépendants ou temporaires, les privant de la sécurité d’un emploi régulier. « Cette précarité contribue à une anxiété croissante parmi les jeunes, qui se sentent de plus en plus incapables de construire un avenir stable », lit-on sur le rapport.

Selon ce dernier, les jeunes femmes sont particulièrement touchées par ces difficultés. En 2023, les taux de chômage des jeunes femmes (12,9%) et des jeunes hommes (13%) sont presque égaux, une évolution par rapport aux années précédentes où les hommes étaient plus touchés. Cependant, le taux de jeunes femmes appartenant à la catégorie des « Neet » (ni en emploi, ni en éducation, ni en formation) est alarmant, atteignant 28,1% contre 13,1% chez les jeunes hommes.

En 2023, un jeune sur cinq dans le monde, soit 20,4% de la population jeune, est considéré comme un Neet, avec deux sur trois étant des femmes.

Le défi de la jeunesse africaine

Le rapport de l’OIT met en exergue le « séisme de la jeunesse africaine » comme un défi majeur à long terme. Les tendances démographiques en Afrique, où la population jeune est en forte croissance, nécessitent une attention particulière pour la création d’emplois décents. Sans ces efforts, les jeunes risquent de se tourner vers la migration ou, dans les cas extrêmes, vers l’extrémisme.

Face à cette situation, Gilbert F. Houngbo, directeur général de l’OIT, appelle à des investissements accrus et ciblés pour la création d’emplois, en particulier pour les jeunes femmes, afin de renforcer les fondements du travail décent et de contrer les angoisses croissantes des jeunes face au marché du travail. Il insiste sur le fait que la stabilité, l’inclusion, et la justice sociale, éléments essentiels à des sociétés pacifiques, reposent en grande partie sur la garantie d’emplois décents pour les jeunes.