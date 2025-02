Ramadan 2025 : La Ligue Islamique Mondiale au chevet des familles démunies

3 tonnes de sucre et 3 tonnes d’huile ont été distribuées par la Ligue Islamique Mondiale pour aider les familles dans le besoin. Lors d’une cérémonie de distribution de kits alimentaires organisée à l’Institut Islamique de Dakar, Abdallah Al-Othiemin, Directeur régional de la Ligue Islamique Mondiale a rappelé que cette action rentre dans le cadre des recommandations divines en ce mois de pénitence: “cette rencontre est organisée pour aider les familles dans le besoin.

Nous nous réunissons cette année pour magnifier la solidarité, l’amour et le partage et l’entre-aide entre musulmans. Je prie pour la pérennisation de ces activités qui font partie des recommandations divines”, a-t-il fait savoir. Dans cette même veine, Abdourahmane Tandian, conseiller au Bureau national de la Ligue Islamique Mondiale, a indiqué que cette activité entre dans le cadre de la solidarité islamique en ce mois béni de ramadan. “Le prophète Mahamed PSL a exhorté les musulmans à oeuvrer dans la solidarité et il y a un hadith qui dit “Quiconque offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense égale à la sienne”. Donc, c’est pour tout cela que nous sommes ici”. “Le directeur a insisté pour que nous puissions pérenniser ces actions au Sénégal et c’est tout le sens de cette activité qui nous réunit aujourd’hui”, a-t-il souligné.

Un geste qui vient à son heure selon Sokhna Fatou Kane, Yaayou djirim qui a apprécié à sa juste valeur cette aide qui intervient dans un contexte très difficile pour les veuves qui doivent nourrir leurs enfants: “les veuves vous remercient énormément pour ce geste que vous avez fait à leur endroit. Qu’Allah apporte la baraka dans votre travail et vous le restitue au centuple. Monsieur le directeur, vous nous avez toujours accompagnées dans les moments difficiles, qu’ALLAH vous accompagne dans la réussite de cotre mission”, a-t-elle fait savoir.

A noter que l’enveloppe dégagée par la Ligue Islamique Mondiale pour venir en aide à 580 familles s’élève à plus de 15 millions de Fcfa. Selon ses initiateurs, cette activité sera également organisée dans les régions de Thiés et Kaolack dans les tous prochains jours pour soulager les populations vulnérables de ces localités.