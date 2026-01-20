Rabat : 18 supporters sénégalais placés en garde à vue

La police marocaine a interpellé 18 supporters sénégalais après la finale de la CAN 2025 à Rabat, ainsi qu’un supporter algérien, pour des faits qualifiés de hooliganisme à l’intérieur du stade. Ils ont été placés en garde à vue sur instructions du parquet de Rabat afin d’être entendus sur les incidents survenus lors du match

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue sur instruction du parquet pour les besoins de l’enquête.