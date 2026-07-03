« Qu’il assume ses… » : la FSF en réunion de crise sur le cas Pape Thiaw

Quelques heures seulement après l’élimination amère des Lions face à la Belgique (2-3), en seizièmes de finale du Mondial 2026, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a convoqué son Comité d’urgence pour une réunion de crise dans la nuit du mercredi 1er juillet à Seattle. Autour du président Abdoulaye Fall, souffle Record, l’état-major fédéral a dressé un bilan jugé « accablant » du parcours de l’équipe nationale, marqué par trois défaites pour une seule victoire en quatre matchs.

À l’unanimité, glisse le quotidien sportif, les membres du Comité ont imputé la responsabilité de cet échec patent au sélectionneur national. Il est reproché à Pape Thiaw d’avoir accumulé les erreurs techniques au fil des rencontres : mauvais choix dans le onze de départ, options tactiques incompréhensibles et coaching tardif ou inefficace. Estimant que le successeur de Aliou Cissé n’a pas été à la hauteur de la mission et des talents à sa disposition, l’instance fédérale le pousse clairement vers la sortie en indiquant qu’il est désormais « temps qu’il assume ses responsabilités et présente sa démission. »

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