Quand le Sénégal fait valoir des institutions fortes : Une leçon démocratique pour l’Afrique. (𝙋𝙖𝙧 𝙃𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙣 𝙆𝙤𝙪𝙖𝙙𝙞𝙤 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙉𝙂𝘼)

Limiter le pouvoir présidentiel quand on est au sommet de l’État demande une discipline rare en Afrique. Beaucoup parlent de souveraineté. Beaucoup parlent de rupture. Beaucoup parlent du peuple. Mais combien acceptent réellement de voir réduire leurs propres privilèges une fois au pouvoir ? Voilà la vraie question. Ce qui se passe actuellement au Sénégal doit être observé avec attention par toute l’Afrique.

Les parlements en Afrique, simples chambres d’applaudissements.

Dans plusieurs pays, les populations réclament des institutions fortes, des parlements indépendants et des dirigeants capables de rendre des comptes. Les peuples africains sont fatigués des présidences impériales où tout repose sur un homme providentiel. Et pendant ce temps, certains régimes continuent de verrouiller les institutions, de neutraliser les oppositions et de transformer les Assemblées nationales en simples chambres d’applaudissements. À Abidjan par exemple, combien de grandes décisions nationales font réellement l’objet d’un débat contradictoire profond ? Combien de députés osent publiquement défier la ligne du pouvoir sans subir de pressions politiques ? Voilà des questions que beaucoup évitent soigneusement.

Le plus difficile n’est pas la conquête du pouvoir mais…

Une démocratie ne se mesure pas uniquement au nombre d’élections organisées. Elle se mesure à la capacité des institutions à résister au pouvoir. Et c’est précisément ce qui rend le cas sénégalais intéressant aujourd’hui. Attention au grand désenchantement. Mais il faut aussi rester lucide. Le plus difficile n’est jamais de conquérir le pouvoir. Le plus difficile, c’est de rester fidèle au projet qui a permis cette conquête. Les peuples africains ont déjà vu des partis d’opposition qui une fois au pouvoir, se transforment en systèmes qu’ils dénonçaient hier. Ils ont vu des opposants devenir des dirigeants autoritaires. Ils ont vu des promesses de rupture finir dans les vieux réflexes du pouvoir.

Diomaye Faye et le PASTEF dans une partie délicate.

Si le Président Diomaye Faye et le PASTEF majoritaire à l’Assemblée nationale réussissent à construire un véritable équilibre institutionnel, ils pourraient ouvrir une nouvelle page politique en Afrique francophone. Mais s’ils reproduisent progressivement les mécanismes qu’ils combattaient, la déception populaire sera immense. Ils sont donc engagés dans une partie délicate. Et les peuples africains deviennent de moins en moins patients.

L’Afrique n’a plus besoin de présidents-rois mais d’institutions fortes

Le véritable enjeu aujourd’hui dépasse largement le Sénégal. Ce débat pose une question fondamentale à toute l’Afrique : voulons-nous encore des présidents tout-puissants ou voulons-nous enfin des institutions fortes ? L’Afrique ne manque pas d’hommes forts. Elle manque surtout d’institutions fortes. Et peut-être que la véritable révolution commence précisément là : le jour où une Assemblée ose dire non au pouvoir exécutif, même lorsque ce pouvoir vient de son propre camp. Parce qu’au final, la démocratie ne commence pas quand tout le monde applaudit. Elle commence quand quelqu’un ose résister.