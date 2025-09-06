Quand le doyen Ismaïla Mbaye chante le prophète Mohamad (PSL)

Le Prophète Mohamad psl,était le plus beau physiquement, le plus généreux et moralement le meilleur. Son visage brillait, son front éclatant respirait beauté et grandeur. De grands yeux noirs, des sourcils bien séparés en arcades. Mouhamad avait les cheveux longs et lisses, les mains larges et les pieds forts. Lorsqu’il riait, ses dents brillaient comme l’éclair. Le Prophète voyait dans l’obscurité et entendait jusqu’aux clameurs du ciel. Toujours embaumé de l’odeur d’un musc. En marchant aucune trace n’apparaissait au sol. IL semblait plus grand que son compagnon, même si celui-ci était plus grand. Il marchait vite et résolument, avec égards. Son corps était robuste équilibré et harmonieux

Le Prophète Mohamad, était l’incarnation vivante du Coran. Par les faveurs de Dieu, le Tout puissant, Mohamad a opéré des miracles et des prodiges. Les arbres et les pierres le saluaient. Il guérit des malades, ressuscita des morts, soigna des gens atteints de folie et la cécité (aveugles)Mohamed fit parler les animaux et rendit abondante une petite quantité. De sa paume, il fit manger des milliers de personnes. De ses doigts coulait abondamment de l’eau. Sa salive rendait l’eau salée douce et inaltérable. La vie et la mort du Prophète sont source de Miséricorde. Qu’Allah nous fase mourir dans la voie de l’illustre Prophéte. Le grand sa

Le Prophète Mohamad psl, rendait visite aux malades, adressait des salutations à tous, servantes, femmes et enfants. IL s’imposait tjrs la faim en s’attachant des pierres au ventre, et n’a jamais mangé à satiété. Le meilleur des hommes n’a jamais mangé seul. Ses repas étaient fort fréquentés par les gens (proches et autres). Avec sa main, IL ne frappa ni homme ni femme. Mohamad n’a jamais reproché une faute à quelqu’un. Et s’en remettait tjrs à Dieu. IL était accessible et ne s’est jamais vengé de personne. IL attachait et trayait personnellement ses moutons et raccomodait ses sandales.Quelle humilité!. IL était tjrs adorable, affable et accomodant. Ni hurleur, ni vulgaire, ni dur.