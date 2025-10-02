Qualifications Mondial-2026: Voici la liste des joueurs convoqués par Pape Thiaw

Pape Thiaw a publié la liste des joueurs qui prendront part au deux dernières rencontres éliminatoires du mondial 2026 contre le Soudan du Sud, le 10 octobre et la Mauritanie, le 14 du même mois. Une sélection marquée par le retour de Nampalys Mendy dans la tanière.

Le champion d’Afrique 2022 profite de l’absence de Habib Diarra et Lamine Camara pour faire son come-back. Le sélectionneur a aussi fait appel à Mamadou Lamine Camara pour pallier les absences dans l’entrejeu.

Voici la liste de Pape Thiaw