Le Qatar arrête plus de 300 personnes pour publication de “rumeurs” et d’images d’attaques

Les autorités du Qatar ont arrêté plus de 300 personnes pour publication d’images et d'”informations trompeuses” lors des attaques de l’Iran contre le petit Etat du Golfe, a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur.

Les 313 personnes interpellées, “de diverses nationalités”, “ont filmé et diffusé des séquences vidéo, et publié des informations trompeuses ainsi que des rumeurs”, a affirmé le ministère dans un communiqué.

Elles ont été appréhendées par le service de lutte contre les crimes économiques et cybernétiques du ministère.

Ces arrestations font écho aux mesures prises dans d’autres pays du Golfe, alors que l’Iran vise quotidiennement des aéroports, des bases militaires, des installations énergétiques et des zones résidentielles de la région avec des drones et des missiles.

A Bahreïn, quatre personnes ont été arrêtées pour “avoir filmé et diffusé des séquences vidéo sur les effets des attaques iraniennes et propagé des fausses nouvelles”, a indiqué vendredi le ministère de l’Intérieur.

Au Koweït, les autorités ont annoncé samedi l’arrestation de trois personnes, pour une vidéo dans laquelle elles se moquaient de la situation dans le pays.

Des résidents des Emirats arabes unis ont reçu des SMS les alertant d’éventuelles poursuites judiciaires en cas de partage d’images sensibles ou de diffusion “d’informations non fiables”.

Le bureau du procureur général des Emirats a également mis en garde contre “le fait de filmer, de publier ou de diffuser des images et des vidéos documentant les lieux des incidents ou les dégâts causés par la chute de projectiles ou d’éclats”, a indiqué l’agence de presse émiratie News Agency.

L’Arabie saoudite a également émis des avertissements similaires.

En dépit de ces mises en garde, des images de missiles, de drones et des conséquences de la guerre continuent de circuler sur les réseaux sociaux et dans les discussions de groupe.