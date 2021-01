Les américains de la société Halliburton sont finalement arrivés à bout des flammes du puits de Forteza Sénégal qui avait pris feu à Ngadiga.

En effet, le puits de gaz avait pris feu le 19 décembre 2020 au niveau de la plateforme de Ngadiaga. Avec toute la logistique qu’il fallait affréter et les techniciens, il aura fallu attendre plus d’un mois 15 jours pour éteindre les flammes. Pendant que les autorités jubilent après « cette prouesse » technique des équipes américaine et sénégalaise, les riverains de DialakhPeul, dont plusieurs familles ont fui le village, ne sont pas rassurés.

Au micro de Cheikh Anta Diop, ils ont confié leur scepticisme et ont décidé d’organiser des séances d’exorcisme pour venir à bout à ce phénomène qu’ils jugent surnaturel provoqué par les djinns qui habitent dans la zone du puits.