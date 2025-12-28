PRP : Dethie Fall limoge Ibrahima Ndiaye de son poste de Secrétaire national après ses critiques visant Diomaye et Sonko

Le Parti Républicain Populaire (PRP) a annoncé, ce 28 décembre 2025, la fin des fonctions d’Ibrahima Ndiaye, jusque-là Secrétaire national chargé des Finances et de la Logistique. Cette décision, rendue publique à travers un communiqué officiel signé par le président du parti, Déthié Fall, fait suite à des déclarations publiques jugées incompatibles avec la ligne et les positions du PRP.

Dans son communiqué, la direction du parti invoque le respect de ses textes fondamentaux et la nécessité de préserver la discipline interne. Le PRP rappelle ainsi que, « vu les statuts et règlements intérieurs du Parti Républicain Populaire (PRP) » et « vu l’importance primordiale de la discipline, de la cohérence et de la responsabilité au sein du parti », il a été décidé de mettre un terme aux fonctions de M. Ndiaye.

La décision intervient « à la suite des déclarations faites ce jour par M. Ibrahima Ndiaye lors de son passage dans une émission radio diffusée sur la place publique », lesquelles ont révélé des « incompatibilités constatées entre ses propos et les positions du parti ». En conséquence, « il a été mis fin à ses fonctions de Secrétaire national chargé des Finances et de la Logistique », précise le communiqué.

Des propos très critiques sur le bilan de PASTEF

Pour rappel, Ibrahima Ndiaye, par ailleurs secrétaire général chargé des Finances et de la Logistique du PRP, avait dressé un bilan sévère des vingt mois de gouvernance de PASTEF, lors de son passage ce dimanche dans l’émission Le Grand Jury sur la RFM. L’enseignant-chercheur avait qualifié l’exercice du pouvoir de « mi-figue mi-raisin », se disant personnellement « déçu » au regard des sacrifices consentis.

« Au bout des deux ans de pouvoir, précisément 20 mois, le bilan est mitigé », avait-il affirmé, avant d’ajouter : « Par rapport aux sacrifices consentis, je suis déçu ». Il avait rappelé que le PRP s’était engagé aux côtés de PASTEF autour de convictions fortes, notamment « l’État de droit, la lutte contre la vie chère et le changement de l’économie ».

Cependant, Ibrahima Ndiaye a estimé que l’action gouvernementale avait été fragilisée par des « anomalies » dans les choix opérés. « On a mis à des postes de responsabilité des personnes qui ne connaissent pas les enjeux de l’heure. Une telle personne, par sa propre signature, peut bousiller une entreprise qui a déjà fait un quart de siècle », avait-il dénoncé, pointant du doigt des nominations qu’il juge inadaptées.

L’universitaire s’était également montré très critique envers l’élite intellectuelle, qu’il accuse de mutisme face aux difficultés du pays. « Il y a des gens qui ont des solutions mais qui sont dans la torpeur », avait-il regretté, avant d’appeler à plus de responsabilité : « Un intellectuel doit s’assumer et dire la vérité quand il le faut ».

Face à ces prises de position publiques, la direction du PRP a estimé nécessaire de rappeler l’autorité de ses instances et le respect de la ligne collective. Le communiqué précise enfin que « le Secrétaire exécutif et le Secrétaire national chargé des Cadres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision ».