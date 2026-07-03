Propos injurieux à l’encontre de Sonko : Le verdict est tombé pour la militante de Diomaye, Khady Ndiaye

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé la commerçante Ndeye Khady Ndiaye, domiciliée à Grand-Yoff, pour discours contraires aux bonnes mœurs à la suite de propos tenus à l’encontre du President de l’assemblee nationale Ousmane Sonko lors d’un direct sur les réseaux sociaux. Placée sous mandat de dépôt le 1er juillet dernier, la prévenue a assumé ses propos.

À la barre, Ndeye Khady Ndiaye a expliqué qu’elle avait créé, il y a environ un mois, un mouvement de soutien au président Bassirou Diomaye Faye. Au cours d’un direct sur les réseaux sociaux, elle affirme avoir été prise pour cible par des internautes qu’elle présente comme des militants de Pastef, lesquels l’auraient copieusement insultée dans les commentaires. « J’ai tenu ces propos à l’encontre de leur leader pour les intimider et les pousser à quitter mon live. Je voulais leur faire mal », a-t-elle déclaré, en versant de chaudes larmes.

La commerçante a également soutenu que ses détracteurs avaient diffusé l’adresse de sa boutique afin d’inciter d’autres personnes à l’attaquer. « Si je les insultais directement, ils n’allaient pas arrêter. C’est pour cette raison que j’ai insulté leur leader », a-t-il expliqué, avant de présenter ses excuses au tribunal et d’exprimer ses regrets.

Dans son réquisitoire, le procureur de la République a estimé que les propos de la prévenue étaient « contraires aux bonnes mœurs et indécents ». Il a requis une peine de 6 mois d’emprisonnement, dont trois mois ferme, une amende de 250 000 FCFA ainsi que la confiscation du téléphone portable ayant servi à diffuser les propos.

Pour la défense, Me Tafsir Abdoul Sy a plaidé l’excuse de provocation, sollicitant une application bienveillante de la loi pénale. Il a également demandé au tribunal de tenir compte de l’état de grossesse de sa cliente au moment de rendre sa décision.

Intervenant également pour la défense, Me El Hadji Diouf a soutenu que sa cliente n’avait fait que répondre aux attaques dont elle se disait victime. « Un jour, j’ai reçu 573 appels injurieux. C’est Ousmane Sonko qui a appris à ses militants à injurier les gens. Cette dame n’a fait que riposter », a-t-il plaidé, invitant le tribunal à prononcer une simple peine d’avertissement.

Dans son délibéré, le tribunal a déclaré Ndeye Khady Ndiaye coupable des faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, il s’est montré plus clément que le parquet en la condamnant à une amende ferme de 75 000 FCFA, lui évitant ainsi le maintien en détention. Les juges ont également ordonné la restitution de son téléphone portable.