Suspectés d’être impliqués dans des actes de violences lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, depuis environ trois semaines, 18 Sénégalais sont en détention provisoire dans une prison de Rabat. A trois reprises, leur procès a été reporté en raison de la grève des avocats qui secoue le Royaume chérifien. Dans une publication sur Facebook, ce lundi 09 février, l’un des avocats de la défense, Me Patrick Kabou, annonce que le procès des supporters sénégalais risque un nouveau report.

«On vient de nous informer que le mouvement de grève des confrères locaux prévoit d’aller au-delà du 12 février, date prévue pour le procès de nos 18 compatriotes en détention provisoire à Rabat (Maroc)», a écrit Me Kabou.

En poursuivant, l’avocat a également fustigé la procédure judicaire en cours. «Je souligne que, au moment où ces mots sont transmis, en tant qu’avocat constitué dans ce dossier, je ne dispose pas de la procédure, je ne peux pas communiquer avec mes 18 clients, Je suis très régulièrement empêché, au même titre que tous les autres compatriotes, d’entrer au Tribunal de Première Instance de Rabat», a ajouté Me Kabou, qui dénonce une «absence totale de garantie de procès équitable et un non-respect des droits de la défense».