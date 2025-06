Prison de Bouaké : cinq détenus tués dans une mutinerie, des armes et de la drogue saisies

Une fouille de routine vire au drame dans la prison de Bouaké, en côte d’Ivoire. Selon un communiqué du Parquet du Tribunal de Première Instance de Bouaké, cette opération de fouille de routine menée ce mardi 3 mai 2025 par l’Administration pénitentiaire a entrainé la mort de cinq détenus et fait vingt-neuf blessés.

L’intervention visait à extraire de l’établissement carcéral tous les objets prohibés, dans le cadre des procédures habituelles de sécurité. Si la fouille s’est déroulée sans heurts dans plusieurs cellules, la situation a dégénéré à l’arrivée des agents au Bâtiment E. Les détenus de ce pavillon ont opposé une résistance violente, armés de gourdins, de machettes et d’autres objets contondants, attaquant les forces pénitentiaires.

Face à cette hostilité, les agents, débordés, ont été contraints de faire usage de tirs de sommation afin de pouvoir se replier. Ce n’est qu’avec l’intervention rapide des forces de la Gendarmerie et de la Police Nationale que l’ordre a pu être rétabli.

Le bilan humain est lourd : cinq détenus ont perdu la vie et vingt-neuf personnes ont été blessées, dont six agents pénitentiaires et vingt-trois détenus. Les blessés ont été immédiatement pris en charge, et un médecin légiste a été sollicité pour les constats d’usage.

