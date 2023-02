Présidentielle 2024 :Bacar Dia interpelle le Président Macky Sall…

Selon l’ancien ministre de la Communication sous Abdoulaye Wade Bacar Dia « Le président Macky Sall doit pacifier«.Invité ce dimanche sur Walf TV de rappeler qu’il ne reste qu’une année au Président Sall, à la tête du pays. Raison pour laquelle il estime que le chef de l’Etat doit engager la pacification et créer les conditions d’une élection présidentielle paisible.

Discuter et trouver une solution…

« Certains discours font que les présidents africains ont du mal à quitter le pouvoir. Quand ils sont convaincus que la seule possibilité qui leur est offerte c’est soit la brimade soit la prison, la misère, ils ont du mal à quitter le pouvoir… Si l’ancien président Abdou Diouf est parti, c’est qu’il a été rassuré. Il en est de même pour l’ancien président Me Abdoulaye Wade… Il faut qu’on discute et trouver une solution. Les discours guerriers sont inutiles. Le président a la responsabilité de la paix sociale et doit installer le climat« , souligne Bacar Dia.

« Ce qui est arrivé à Sonko…

« Je ne parle pas de complot sur le dos des contribuables, mais que la paix sociale soit mise au-devant. Avec Wade, il y a eu une réédition des comptes, son fils est allé en prison. La justice, les forces de l’ordre doivent être utilisées intelligemment. La question, ce sont ceux qui donnent les ordres… Je ne cautionne pas ce qui est arrivé à Sonko. On pourrait éviter cette mauvaise image qu’on donne de notre pays, ce sont des actes contre Macky. Ça ne travaille pas pour lui. Les images font le tour des réseaux sociaux et la scène n’est pas belle pour notre pays« , regrette l’ancien ministre sous Wade.