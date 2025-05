Le Président Diomaye Faye à l’ouverture de la 5e Assemblée plénière de la CERAO à Dakar

Le mardi 6 mai 2025, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a pris part à la cérémonie d’ouverture de la 5e Assemblée plénière des Conférences épiscopales réunies de l’Afrique de l’Ouest (CERAO), organisée au Grand Théâtre de Dakar.

Ce rassemblement d’envergure, placé sous le signe de la communion spirituelle, de la fraternité et du dialogue interreligieux, a réuni les plus hautes autorités catholiques d’Afrique de l’Ouest. L’objectif de cette rencontre : réfléchir ensemble aux voies d’une Église synodale, engagée au service de la justice, de la paix et du développement humain intégral.

Dans son allocution, le Chef de l’État a salué le rôle déterminant de l’Église dans la promotion du vivre-ensemble, la consolidation de la paix et le renforcement des solidarités sociales. Il a également mis en lumière l’importance des valeurs religieuses comme socle de cohésion, essentielles à l’édification d’une Afrique unie, résiliente et fraternelle.