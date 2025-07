Le Président de la République va prendre part au Sommet Amérique – Afrique, regroupant les USA ainsi que cinq pays africains dont le Sénégal (Wade Magued Doyen)

Ce déplacement du Président fait suite à celui du Premier Ministre il y a quelques jours en Chine.

Sommet qui se tient dans un contexte de recomposition des relations économiques internationales, particulièrement marquée par la concurrence Usa – Chine pour le leadership de l’économie mondiale.

Là où les Américains favorisent l’approche bilatérale, notre pays semble privilégier le multilatéralisme. Cette posture des nouvelles autorités, s’inscrit dans une option de souveraineté, de reconnaissance et de respect de nos choix politiques mais surtout économiques, privilégiant le partenariat gagnant – gagnant. C’est pourquoi, la nouvelle doctrine du Président Trump, notamment avec la suppression de L’Usaid, rompt avec l’esprit d’assistance et la politique de la main- tendue. Ce qui est en conformité avec la rupture préconisée par nos dirigeants.

Les visites successives du Président et du Premier ministre, illustrent la nouvelle tendance mondiale des relations internationales avec l’émergence du Bricks et le concept du Sud Global. Dans ce schéma, notre pays à son rôle à jouer, fort de sa position stratégique, de sa stabilité politique, et de son option démocratique, confirmée par trois alternances pacifiques.

Assurément la visite économique hautement stratégique du Premier ministre, a été bien suivie au pays de L’oncle Sam, qui en invitant le Président du Sénégal montre son intérêt pour notre pays et tente de contenir l’influence de géant chinois en Afrique de l’Ouest, dont notre pays est la tête de pont. Dans tous les cas de figure, c’est la diplomatie sénégalaise qui en tire un grand profit.

Le choix du Sénégal à participer au sommet Amérique – Afrique, montre le dynamisme de cette diplomatie tous azimuts, fondée sur une diversification de notre partenariat, privilégiant nos intérêts économiques.

Ces deux visites successives constituent indéniablement un succès diplomatique.

Le choix d’hommes d’affaires ou d’opérateurs économiques sénégalais dans la délégation, serait souhaitable pour nouer des relations avec leurs partenaires américains, notamment Afro américains.

Cette rencontre peut être une opportunité de renouer le fil du dialogue avec les institutions de Betton -Woods (Fmi et Banque Mondiale).