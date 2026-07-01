« Prépare tes bagages, tu… » : le récit des dernières heures de Pape Malick Ndour à Rebeuss

Pape Malick Ndour est sorti de prison mardi soir vers 21h après le retrait du pourvoi en cassation par le Parquet. – Sa libération est assortie d’un contrôle judiciaire strict : bracelet électronique, interdiction de quitter Dakar et couvre-feu à 21h. – L’ancien ministre a été surpris par sa libération, déclarant : « Ce sont eux qui m’avaient fait incarcérer […] Ce sont également eux qui ont décidé de ma libération. »

Coup de théâtre dans l’affaire Prodac. Pape Malick Ndour est libre. L’ancien ministre de la Jeunesse et ex-coordonnateur du Prodac est sorti de prison mardi, tard dans la soirée, vers 21 heures. Il a pu regagner son domicile à Dakar auprès de sa famille. L’Observateur rapporte que cette libération fait suite à un revirement inattendu du Parquet, qui a décidé de retirer son pourvoi en cassation. Ce recours bloquait jusqu’ici la liberté provisoire qui lui avait été accordée par la Chambre d’accusation financière.

Les conditions de liberté

Sa remise en liberté est assortie d’un contrôle judiciaire strict : port d’un bracelet électronique, interdiction de quitter la région de Dakar et obligation de regagner son domicile avant 21 heures.

Le récit des péripéties et de 24 heures de suspense

Rien ne laissait pourtant présager une telle issue. Lundi à la mi-journée, souligne la même source, Pape Malick Ndour reçoit la notification du pourvoi du Parquet général. Convaincu que sa détention allait se prolonger, il se résigne et demande même à ses proches de lui apporter des effets personnels et des vêtements le lendemain.

Le coup de théâtre du mardi soir

Alors qu’il vient de terminer ses visites, vers 18 heures, un agent pénitentiaire s’approche discrètement du pensionnaire de la chambre 36 de Rebeuss et lui glisse : « Prépare tes bagages, tu sors tout de suite. Mais n’en parle à personne, pas même à tes voisins de cellule. »

La stupeur des avocats et de l’intéressé

La nouvelle prend tout le monde de court. Joint par le quotidien du Groupe futurs médias, son avocat, Me Antoine Mbengue, ignorait encore cette libération. Quant à Pape Malick Ndour, il a simplement déclaré : « Ce sont eux qui m’avaient fait incarcérer […] Ce sont également eux qui ont décidé de ma libération. Je suis tout aussi surpris que vous. »

Pour rappel, le coordonnateur des cadres de l’Alliance pour la République (APR) est poursuivi dans le cadre de l’affaire du Prodac pour détournement de deniers publics, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, dans un dossier portant sur un montant estimé à 2,7 milliards de francs CFA.