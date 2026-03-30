Préparatifs des JOJ 2026 : Le Directeur général des Douanes en visite sur le site du stade Iba Mar DIOP.

Le Directeur général des Douanes a visité, ce lundi 30 mars 2026, l’un des chantiers phares des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ 2026), notamment le stade Iba Mar DIOP.

Babacar MBAYE était allé s’enquérir du niveau de mise en œuvre des mesures de facilitations douanières accordées au COJOJ et jauger le niveau de satisfaction du Comité d’organisation.

Il a été accueilli sur place par le Coordonnateur général, Ibrahima WADE et son équipe.

Le DGD était accompagné du Directeur des Opérations douanières, du Directeur de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise, du Directeur régional des Douanes de Dakar Ouest et des membres de son Cabinet.

Sur site, le DG Babacar MBAYE a eu droit à une visite guidée par le Coordonnateur Ibrahima WADE ponctuée d’exposés sur l’état d’avancement des travaux de réalisation des infrastructures sportives et les facilitations douanières qui ont permis de les réaliser.

À la fin de la visite, le Comité d’Organisation, par la voix de son Coordonnateur, a fait part au DGD de la satisfaction des organisateurs quant à la prise en charge diligente des sollicitations du Comité et de ses partenaires, ainsi que l’écoute et l’accompagnement au quotidien des différents services des Douanes.



Ibrahima WADE a, par la même occasion salué l’apport considérable de la Direction générale des Douanes dans la réalisation des projets des JOJ et a exprimé au DG sa gratitude pour son engagement personnel.

Pour sa part, le DGD s’est félicité du travail déjà réalisé et la réactivité du COJOJ.

Il a réitéré l’engagement de l’Administration des Douanes aux côtés du Comité et, séance tenante, a pris la décision de mettre sur pied un comité de suivi pour garder le même rythme de travail.

L’objectif est d’anticiper la prise en charge des volumes de marchandises qui vont sans doute s’accroître dans les mois à venir.

En effet, les JOJ nécessitent l’importation de milliers de matériels et d’équipements mais aussi la réexportation de bon nombre de ce matériel à la fin de la compétition.

La gestion de ces flux de marchandises dans la célérité est un gage de réussite des JOJ. Ce qui fait des Douanes, un acteur majeur de l’organisation de cet événement mondial, conformément au thème de la fête de l’indépendance, édition 2026 qui s’énonce comme suit: « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ».

C’est d’ailleurs tout le sens de la mobilisation des services de l’Administration des Douanes avec à sa tête le Directeur général Babacar MBAYE.

Pour rappel, la Direction générale des Douanes et le COJOJ ont signé, en avril 2025, un Protocole d’Accord dont l’objectif est de faire bénéficier aux JOJ des mesures de facilitations douanières adaptées à travers la mise en œuvre de procédures personnalisées et simplifiées aux fins d’assurer la rapidité dans le traitement des opérations de dédouanement.