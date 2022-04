Pour un business de fournitures de t-shirt Mbara : Dramé escroque son ami de la somme de 4.500.000 francs

Commerçant évoluant dans l’achat et la vente de téléphones portables, Mouhamed Abdallah Sakho a fait la connaissance du mis en cause Mbara Dramé dans le cadre de cette activité. Le 1er février dernier, le sieur Dramé lui dit qu’il a gagné un marché de confection de T-shirts pour un de ses clients. Il le convainc de lui prêter la somme de quatre millions cinq cent mille francs (4 500 000 FCFA) pour qu’il puisse l’honorer.

Puisque la confiance régnait entre eux, Sakho lui a remis sans se faire prier la somme demandée. Le sieur Dramé avait promis de lui rembourser ces cinq millions plus deux cent cinquante mille francs en guise d’intérêts, soit 5 250 000 FCFA au plus tard le 05 février dernier.

A la date échue, quand Mouhamed Abdallah Sakho appelle Mbara Dramé, celui-ci lui fait savoir que l’argent est chez lui et lui demande de patienter jusqu’à son retour. Mais après avoir longtemps attendu, aucune réaction du sieur Drame qui devient subitement injoignable.

Décidé à rentrer dans ses fonds, le prêteur s’est présenté au domicile du mis en cause qui lui présente une décharge dans laquelle il est mentionné une livraison de T-Shirts pour une valeur de sept millions en son nom ainsi qu’un chèque de sept millions huit cent soixante-quinze mille. Mais après vérification, le chèque s’est révélé être en bois.

Etant conscient qu’il s’est fait berner, le sieur Sakho porte plainte. Face aux policiers, le mis en cause reconnait les faits qui lui sont reprochés et avoue n’avoir pu honorer ses engagements à cause des pénalités que son cocontractant l’avait obligé à payer.

« J’admets que j’avais menti au plaignant en lui faisant comprendre que j’avais gagné un marché de T-shirts afin qu’il me prête de l’argent. Mais je n’ai jamais pensé à lui soutier indument de l’argent. Après avoir confectionné les Tshirts, j’ai reçu la somme cinq millions cent cinquante mille FCFA et j’ai épongé mes dettes auprès de mes autres créanciers », a avoué l’ami indélicat qui a été arrêté et déféré au parquet.

