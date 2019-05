Choqué par la dernière polémique née de la prématurée interdiction -vite retirée- du port du voile dans l’enceinte de l’école par l’administration de l’institution Sainte Jeanne-d’Arc, un citoyen a décidé de donner son avis sur la question. Ne partageant pas le point de vue du ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, « Gustave » croit savoir que « les élèves doivent se plier aux règlements internes de l’administration. » Mieux, il voudrait que, pour être logique avec ses principes de laïcité, « le gouvernement doit démolir la mosquée qui se trouve dans l’enceinte de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. » Voici en intégralité son texte.

J’ai une tante, chrétienne, qui dispensait des cours dans une école islamique; et il lui était obligé par l’établissement, de porter le voile, et ce n’était pas négociable.

Alors, que le ministre Mamadou Talla revoit de façon républicaine comment rééquilibrer les choses au sein de l’enseignement dans ce pays, car s’il évoque le laïcité au Sénégal, s’il est dans la vérité, il faudra commencer par démolir la mosquée de l’UCAD qui est un espace d’enseignement supposé être purement universel et convergent à tous sans aucune connotation d’identité particulière, puisqu’elle n’a aucune vocation religieuse (il y-a des mosquées hors de son enceinte partout autour), ensuite qu’il fasse le tour de toutes les écoles pour la validation d’un seul et même règlement laïc pour tous.

Il n’y-aura pas de deux poids deux mesures dans ce pays qui n’est pas comme les musulmans ont pris la mauvaise habitude de dire : « le Sénégal est un pays à majorité musulmane ». Non, le Sénégal est un pays à majorité sénégalaise. Et la minorité qu’ils regardent avec des yeux de ‘’venus d’ailleurs’’ comme si l’islam était Made in Sénégal, sont leurs frères et sœurs portant les mêmes noms qu’eux. Ce sont tous des sénégalais au même titre qu’eux depuis toute génération, sans que les uns aient un seul iota de plus que les autres de cette terre du Sénégal. Ce sont tous des Ndiaye, Diop, Seck, Diallo, Goudiaby, Ndour, Mendy, Ndione, etc., comme eux, et ils sont souvent imbriqués dans des familles musulmanes qui donneraient leurs vies pour eux, vice versa.

Que le gouvernement de ce pays trouve une solution à tout ce qui trouble et est en train de modifier les pensées et les comportements que nous ne connaissions pas d’antan, car il est évident que cela a une origine, et ce n’est certainement pas sénégalais, et nous en connaissons tous la source.

Les gouvernants doivent commencer par eux-mêmes, qui devraient adopter une attitude nouvelle, non partisane, non confrérique ; en se souvenant qu’ils sont là pour tous les sénégalais sans aucune discrimination.

Ils doivent éviter d’être liés par quelque compromis, et le travestissement par opportunisme politique ou électoral ne vaut pas la peine à tous points de vue, afin qu’ils soient en mesure de trancher avec intelligence et sagesse en tous temps, pour que le Sunugal soit mené à la juste mesure avec la même équité et le même droit pour tous. Car encore une fois, la justice ne sera pas à sens unique, au risque qu’elle finisse par se mordre la queue. Et la minorité des sénégalais souvent évoqués par les musulmans avec dédain, est très loin d’être le rien de ce pays.

Il est temps pour nous tous de renouer avec la sérénité et le Sénégal que nous avons toujours connu et chéri, le Sénégal de nos aïeuls, qui de toute façon eux, n’étaient liés d’aucune façon par la religion venue d’ailleurs.

La religion n’est pas du tout africaine (à ne pas confondre avec les croyances animistes, fétichistes, occultes ou sataniques ancestrales – pratiques auxquelles s’adonnent encore bon nombre de nos jours), elle vient d’ailleurs, nonobstant qu’elle soit juste, vraie et bonne, dans le sens où elle n’a pas pour but de diviser ni de semer la pagaille mais de rappeler à l’homme l’existence d’une seule entité suprême et créatrice de tout à laquelle il doit apprendre à lui consacrer sa confiance et sa foi et à nulle autre puisqu’à elle tout appartient, encore plus, l’Homme. Une entité ici Sainte ; un seul Dieu à qui l’humanité doit se conformer ; d’autant que la religion qui est un protocole, un guide à suivre et pratiquer librement, découle de La Parole qui nous vient de Dieu, sensée (la religion) nous mettre en harmonie avec L’Éternel, entre nous humains et toute la création.

Maintenant, qu’une religion soit la vraie ou pas, à chacun de faire son choix ensuite Dieu tranchera le jour que Lui seul a fixé. Et si une des religions est fausse, elle sera sanctionnée conformément à la seule justice de Dieu, et avec elle, tous ceux qui l’auront suivie, car Dieu est une seule vérité.

Que la paix du Christ nous accompagne tous, nous imprègne de son amour, de fraternité avec et envers tous, nous rende transparents et honnêtes, exemplaires en Afrique au-delà de tout ; qu’elle soit le bouclier du Sénégal et rende tous ses enfants prospères, libres de toute influence néfaste, porteurs de la bonne nouvelle en Jésus. Amen.

Gustave, un citoyen sénégalais