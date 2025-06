Pool judiciaire financier: Plusieurs dizaines de milliards de FCFA saisies chez « Alpha » et ses frères (Centif)

Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a mis à nu un système de blanchiment orchestré par une personne politiquement exposée (PPE) et ses frères. Ces agissements sont logés dans le cas du blanchiment des capitaux issus de l’escroquerie portant sur des deniers publics par le biais de l’utilisation de prête-noms, de bons de caisse, de dépôts à terme et de la création de Sociétés civiles immobilières (SCI). À la suite de la transmission d’un rapport circonstancié au Procureur du Pool judiciaire financier (PJF), les autorités judiciaires ont procédé à une saisie conservatoire de plus d’une dizaine de milliards de FCFA des comptes des différents mis en cause.

Il ressort des faits que durant l’année précédente, la Centif a reçu plusieurs déclarations de soupçon émanant de plusieurs institutions financières portant sur un montant global de plusieurs dizaines de milliards F CFA. Que ce montant cumulé provenait de virements émis par une administration publique, au profit d’un individu désigné ici sous le nom de Monsieur Alpha, identifié comme une personne politiquement exposée (PPE).

«L’analyse du compte de Monsieur Alpha a permis à la Centif de constater plusieurs opérations financières entre 2017 et 2024, dont le montant cumulé se chiffre à plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Ces opérations étaient constituées essentiellement de virements, de remises de chèques, de bons de caisse, de dépôts à terme, de bons anonymes sans justification économique. La saisine des autorités en charge de la Commande publique par la Centif, a permis d’établir que Monsieur Alpha n’avait pas été attributaire de marchés publics au cours des dix (10) dernières années », renseignent les enquêteurs.

Ainsi, les investigations ont permis de retracer le transfert d’une grande partie des fonds vers des comptes bancaires du mis en cause ouverts dans des banques de la sous-région, et vers d’autres comptes bancaires de sociétés civiles immobilières (SCI), logés dans des livres de plusieurs institutions financières, détenues respectivement par messieurs Delta et Gamma, tous frères de monsieur Alpha.

La Centif de conclure : «Après vérification, monsieur Alpha s’avère être le bénéficiaire effectif ultime de ces structures. Par ailleurs, l’administration fiscale ignore l’existence de ces SCI. Il reste constant, tout au long de l’enquête, l’absence de lien économique documenté entre l’administration publique et les personnes physiques et morales bénéficiaires, pouvant justifier des virements de montants aussi importants».